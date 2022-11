Insiste AMLO que en FGR atraiga caso de feminicidio de Ariadna

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la FGR debe atrae el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda López, pues hay sospecha de complicidad de las autoridades de Morelos.

"Si se tiene que denunciar y que no haya impunidad y sea quien sea que se castigue. Hay sospecha de complicidad y tiene que aclararse bien, y se tiene que castigar a los responsables y cero impunidad".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que lo peor que puede haber es que no haya división o separación entre presuntos delincuentes y autoridades.

El mandatario confió en que este caso se aclare lo más pronto posible.

También confió en que pronto haya resultados en el feminicidio de la joven Debanhi Escobar, de Nuevo León, un caso que ya atrajo la FGR.

Lamentó que ayer se registró el caso de otra joven asesinada, que fue hallada en los límites de la alcaldía Tlalpan y Morelos.

"Sobre el taxi (cuyo conductor fue detenido) de la chica de Iztapalapa. Ya se tiene más información, no vamos a hablar ahora, pero también se va a castigar a los responsables, cero impunidad".