Instruye AMLO a STPS a dar informe del conflicto en Mexicana de Aviación

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde a que presente un informe sobre el conflicto con los trabajadores de Mexicana de Aviación.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que este conflicto laboral es de los temas que se heredaron de la política neoliberal y de corrupción que, por cierto, de eso no hablan en los medios.

El pasado 2 de septiembre, elementos de la Secretaria de Marina y del Ejército desalojaron a trabajadores de Mexicana que mantenían ocupada una sección de los mostradores que operaba la aerolínea en el aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) hasta antes de su salida del mercado.

Los elementos navales y castrenses quitaron a los sobrecargos jubilados que atendían una cafetería en el AICM desde el 2015.

El presidente López Obrador recordó que en el periodo neoliberal con los procesos de privatización se cometieron muchas injusticias.

"Primero privatizaron Mexicana porque el que se quedó con la aerolínea le ayudó a Fox en su campaña, Gastón Azcárraga. Le ayudan y privatizan una empresa emblemática de la aviación, no se resolvió el problema y no atendieron a los trabajadores".

Señaló que fueron muy ingratos con los trabajadores porque en ese tiempo muchos empleados de la aviación estuvieron en favor del partido de Fox y lo siguieron estando.

"Lo que pasó con Mexicana fue muy lamentable y vamos a seguir ayudando en lo que podamos", dijo.