Interpol detiene a presunto feminicida en Sinaloa y lo traslada

Con el auxilio de Interpol y personal del ICE, fue localizado y detenido en California, Estados Unidos, y trasladado a Sinaloa, José Gustavo "N", acusado de su probable participación en el delito de feminicidio agravado en razón de parentesco que tuvo lugar en noviembre del 2018.

Detalles confirmados

El detenido quedó internado en el centro penitenciario de Culiacán a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la zona centro, en espera de que se fije la audiencia inicial para que defina su situación legal.

Como parte de las investigaciones relacionadas con el feminicidio, previamente fue detenido Erik José, otro de los probables implicados en este caso, cuya orden de aprehensión se ejecutó el pasado 1 de diciembre del 2022.

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Cronología del caso

Lo que se conoce del caso es que en tierras de cultivo agrícola, en la zona de la comunidad del Caimanero, municipio de Mocorito, fue localizado el cuerpo de la maestra de historia del Colegio de Bachilleres de Sinaloa, Aidé "N", de 38 años de edad, cinco días después de su desaparición.

Según el reporte de la Policía Municipal de esa jurisdicción territorial, el hallazgo se produjo la tarde de este lunes 5 de noviembre del 2018, a cinco días de haber sido reportada como desaparecida, cuando se dirigía a impartir clases al plantel número 28.

La joven maestra de historia, madre de una niña, Aidé "N", el jueves primero de noviembre de ese mismo año, salió de su casa en Culiacán, rumbo al plantel número 28 del Colegio de Bachilleres de Sinaloa, ubicado en la sindicatura de Villa López Mateos, conocida como el Tamarindo, pero esta no llegó a la escuela.