Intervención a bancos, para cuidar ahorros de clientes: SHCP

Luego que Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco, de Intercam Banco y de Vector Casa de Bolsa tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que esta decisión fue para garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones.

Destacó que el sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de los mercados financieros.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Edgar Amador explicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha permanecido en monitoreo y consulta permanente y constante con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con la Asociación de Bancos de México, evaluando de manera permanente las condiciones del mercado.

"Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas tres entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación, y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones", comentó.

Aseguró que el "sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción", y que el tipo de cambio peso a dólar "se ha mantenido muy estable, en un rango entre 18.85 y 18.95".

"(...) mientras que las tasas de interés en el mercado local presentaron bajas generalizadas de entre 0.01 y 0.03%, mostrando la fortaleza de los mercados financieros del país. Estas acciones de naturaleza preventiva brindan certidumbre al público ahorrador y a los inversionistas respecto de la confiabilidad de nuestro sistema financiero y bancario, por lo que la comunicación con el mercado y sus actores ha sido fundamental con el fin de que estas instituciones funcionen de manera normal, regular y en estricto apego al marco regulatorio que les aplica", indicó.