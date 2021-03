"Intocables" enfrentarán toda la maquinaria del Estado: Romero Aranda

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, advirtió que los intocables enfrentarán toda la maquinaria del Estado, y esto no excluye a los delincuentes electorales que usan el esquema de las factureras y el outsourcing para la compra de voluntades de los ciudadanos.

"A quiénes se creían intocables, quienes se cobijaron con componendas, con complicidades y corrupción, les mandamos un mensaje: Enfrentarán toda la maquinaria del Estado y no encontrarán tregua, se les acabó la fiesta", sentenció.

Durante un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que los delitos fiscales y financieros se entrelazan con las conductas ilegales cuando hay procesos electorales.

Hizo ver que los criminales ocultan bajo el velo corporativo de las empresas de papel los grupos organizados, pretenden disfrazar el origen de los gastos de las campañas políticas y rebasar los topes establecidos en la ley y emitir tarjetas de servicios para comprar la voluntad de los ciudadanos, sobre todo de los más marginados.

Acusó que una vez que llegan al poder, buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos.

"Es un círculo vicioso que debe atacarse por todos los frentes", apuntó.

Dijo que las mismas empresas fantasma que se utilizan para vender facturas falsas, se usan para corromper el debido ejercicio y destino de los recursos públicos.

Ponderó que los grupos delictivos que lesionan los intereses de la sociedad, no se detienen durante los procesos electorales.

Señaló que estos grupos, echan mano de herramientas para obtener riqueza mal habida, generando hoyos a la hacienda pública y consecuentemente a millones de familias mexicanas.