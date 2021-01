Intolerancia y discurso de odio amenazan la democracia: INE

La intolerancia, el discurso que divide, descalifica y estigmatiza a quien no piensa igual, termina en polarización y pone en riesgo a la democracia, legitimando así, a la violencia, señaló el consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

A través del mensaje que difunde cada domingo a través de sus redes sociales, Córdova Vianello subrayó que la polarización es una advertencia clara y contundente, de que la democracia se cuida o se agota, y no se puede esfumar entre la manos.

"La democracia enfrenta desafíos inéditos, en tiempos de polarización, desinformación, post verdad y tentaciones autoritarias, las instituciones democráticas que hemos construido a lo largo de décadas y en algunos casos incluso de siglos, con el esfuerzo y aportaciones de varias generaciones hoy se están poniendo a prueba en todo el mundo", señaló.

La polarización, añadió, está alimentada muchas veces por noticias falsas, prejuicios ideológicos, un uso poco ético de las tecnologías de la información y de la comunicación, de las nuevas plataformas y en especial de las redes sociales.

"Si bien la polarización no es algo nuevo y ha acompañado a la política ancestralmente y ni siquiera es ajena a la democracia, estos son tiempos en los que la misma está siendo potenciada por un valor claramente antidemocrático: la intolerancia", señaló.

El uso de estas redes para difundir medias verdades o mentiras absolutas para crear campañas de desprestigio en contra de personajes de la vida pública para generar contextos de confrontación, o en el peor de los casos para difundir discursos de odio o llamados a la violencia, agregó, son fenómenos que representan grandes amenazas a la democracia tal y como la conocemos.