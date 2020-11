Inundaciones dejarán daños significativos, pero menores a 2007: AMIS

Las afectaciones provocadas por las inundaciones en Tabasco tendrán un impacto significativo, pero hasta el momento se prevé que sea menor a las fuertes pérdidas que ocasionó un evento similar en 2007, que superó los 407 millones de dólares y se ubicó como el noveno evento más catastrófico, dijo la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

"Por lo que hemos podido recapitular hasta ahora, la parte de vehículos que quedaron ahogados son menores, por lo que tenemos como recuentos iniciales. Desde luego hay muchos daños en casa-habitación, pero desafortunadamente una parte importante son personas que no cuentan con un seguro.

"Nuestra estimación original, sin tener cifras claras, sino nada más tratando de identificar el número de casos que vamos a tener que indemnizar, está por debajo de lo que ocurrió en el evento de 2007", dijo el director general de la AMIS, Recaredo Arias.

El directivo añadió que, en el caso de las precipitaciones registradas en Yucatán y Quintana Roo, no se esperan pérdidas mayores. No obstante, se necesita reforzar la cultura del seguro ante eventos climáticos recurrentes que afectan a la población en varios estados del país.

"También en los casos de Yucatán y de Quintana Roo no tuvimos un evento tan grave en plenitud, pero sí muy frecuentes, uno tras otro; como ustedes ven, son una evidencia clara del cambio climático. Nos acabamos todos los huracanes con nombre y pues ahora ya vamos avanzados en el alfabeto griego y está por llegar un evento a Nicaragua y Honduras", explicó.

Al cierre de 2020, la AMIS prevé una caída de 3.1% en el sector, ante el impacto de la pandemia de Covid-19, que ha disminuido la contratación de seguros en la mayoría de los segmentos.

"Siendo muy francos, consideramos que este escenario es pesimista", dijo Arias.

Al cierre del tercer trimestre del año, el sector asegurador registró una reducción de 4.3% en términos reales, comparado con el mismo periodo de 2019. Si se considera el ajuste a las primas de la póliza de daños de Pemex la caída es 2.2%.

Por sectores, en accidentes y enfermedades se registró un crecimiento real de 8%, impulsado por una fuerte alza en gastos médicos de 9.7% ante preocupaciones de la población por el contagio del Covid-19.

"La parte más relevante se debe a que hay muchos casos en donde las personas están muy conscientes del riesgo que hay con el Covid-19, de lo que significa esta enfermedad", dijo.