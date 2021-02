Invaden centro de conservación animal y secuestran ejemplares en Quintana Roo

En Quintana Roo, ahora también secuestran animales. Una treintena de personas, armadas con machetes, palos y otro tipo de arma blanca, irrumpió ilegalmente en las instalaciones de Crococún, un centro de conservación de fauna silvestre ubicado en Puerto Morelos, al sur de Cancún, de donde extrajeron a algunos ejemplares de sus estancias y al resto, los mantienen secuestrados.

Los hechos ocurrieron el 19 de febrero y, desde entonces, se ha impedido el acceso al personal que alimenta y cuida a las especies de la vida silvestre, de acuerdo con lo denunciado por la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

El presidente de la agrupación, Ernesto Zazueta Zazueta, explicó que además del impedimento para atender a los animales, se están desarrollando construcciones improvisadas y la presencia de hombres armados al interior del Centro de Conservación está causando severo estrés en los animales y disrupciones en su hábitat, lo que significa un grave riesgo para su vida.

"Lo que están cometiendo estas personas es un grave delito ambiental, y es que tienen literalmente secuestrados a cientos de ejemplares de fauna silvestre que diariamente requiere de alimentación y de diversos cuidados no solo para sobrevivir, sino también para lograr la preservación de sus especies, muchas en peligro de extinción", alertó.

--Empresa exigió, sin pruebas, desalojo de predios

El Centro de Conservación CrocoCún surgió en 1997 para garantizar el bienestar de la fauna silvestre de la región y, en conjunto con las autoridades ambientales del país, se encarga de rescatar, resguardar, recuperar y preservar a diversas especies, como cocodrilos, venados cola blanca, cuatíes, tortugas lagarto, mapaches y mojinas. Todas ellas hoy secuestradas y en riesgo inminente.

Zazueta Zazueta indicó que está invasión del predio y el secuestro de animales, ocurre luego de que personal de CrocoCún, estuvo recibiendo diversas amenazas provenientes de personas que dijeron ser enviadas por la empresa Cuinba, S.A. de C.V.

Los representantes legales de dicha compañía, José Eduardo Plasencia Bribiesca y Herman Alonso Plasencia Bribiesca -dijo- han exigido "sin ninguna documentación de por medio" la entrega y desalojo de los predios en los cuales se encuentra ubicado CrocoCun.

Tras dichos amagos y amenazas CrocoCún ha interpuesto diversas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa) para demandar la aplicación de medidas de seguridad que permitieran salvaguardar la integridad de los ejemplares de vida silvestre y garantizar su trato digno, sin obtener ningún tipo de respuesta.

"Es muy lamentable y preocupante lo que está sucediendo, esta violenta irrupción y retención de decenas de animales ocurre como si en Quintana Roo no existieran normas ni procedimientos ni ningún tipo de mecanismo legal. Quizá la empresa mencionada sí adquirió o se hizo acreedora del predio en cuestión de alguna manera, pero no se ha realizado ninguna diligencia para que éste pueda ser debidamente desocupado y entregado.

"Una vez más los animales están siendo tratados con si fueran bienes muebles, como si fueran computadoras y escritorios, que pueden quedarse encerrados sin alimento ni cuidados; estamos hablando de cientos de ejemplares que en su mayoría pertenecen a especies en peligro de extinción, urge intervención de las autoridades", reprochó.

En consecuencia, llamó a las autoridades ambientales federales y de Quintana Roo para que protejan la vida e integridad de los cientos de animales en peligro de extinción que hoy se encuentran en riesgo.