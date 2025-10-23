Investiga FGE casos de "huachicol" fiscal de empresarios de EU
Combustible ilegal proveniente del norte está en la mira de autoridades mexicanas, dijo Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en la Fiscalía General de la República (FGR) hay varias carpetas de investigación en el llamado "huachicol fiscal" en donde se encuentran involucrados empresarios estadounidenses.
La jefa del Ejecutivo federal señaló que no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos de forma ilegal y que no haya ciudadanos de ese país involucrados.
"Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas para obtener las órdenes de aprehensión, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal (...) pero sí hay carpetas de investigación".
En Palacio Nacional, la Mandataria federal reconoció que esta entrada ilegal de combustible de origen estadounidense continúa, pero indicó que ya en menores proporciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Destacó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene investigaciones también de este delito.
"Repito, no se podría explicar cómo entra de manera o entra de manera ilegal o entra todavía en menores proporciones combustible ilegal y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones el propio Departamento de Justicia", señaló.
no te pierdas estas noticias
Investiga FGE casos de "huachicol" fiscal de empresarios de EU
El Universal
Combustible ilegal proveniente del norte está en la mira de autoridades mexicanas, dijo Claudia Sheinbaum
Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias en México
El Universal
Claudia Sheinbaum comienza entrega de apoyos a familias damnificadas por lluvias en México.
Rechaza Ernestina Godoy que exista una "Ley Espía"
El Universal
Asegura que la reforma fiscal solo busca que plataformas digitales cumplan con sus obligaciones tributarias