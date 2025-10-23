logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a exsecretario de Teapa, en Tabasco

Por El Universal

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a exsecretario de Teapa, en Tabasco

Villahermosa, Tab.- Elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca detuvieron a Iván García, exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, señalado por presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora.

La detención se efectuó durante un operativo montado sobre el boulevard Francisco Trujillo, en la capital tabasqueña. Tras su captura, el exfuncionario municipal fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Se informó que Iván García habría sido arrestado por el delito de delincuencia organizada, asociado con La Barredora.

García fue funcionario en Teapa durante el gobierno de la alcaldesa morenista Alma Rosa Espadas Hernández (2021-2024), a quien se considera gente cercana al exgobernador y actual senador de Morena Adán Augusto López Hernández.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apenas la semana pasada elementos de la FIRT Olmeca lograron la detención de Humberto “N”, alias “Beto Coca”, de 46 años, y su pareja Irasema “N”, alias “La Señora”, de 44 años.

“Beto Coca” era uno de los principales generadores de violencia en la zona de la Chontalpa, jefe de plaza y operador financiero de la organización criminal La Barredora.

El grupo La Barredora era liderado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado en el cargo por Adán Augusto López Hernández, en su breve periodo como gobernador de Tabasco.

Bermúdez Requena fue detenido el pasado 12 de septiembre en Asunción, Paraguay. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 1 El Altiplano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a exsecretario de Teapa, en Tabasco
Detienen a exsecretario de Teapa, en Tabasco

Detienen a exsecretario de Teapa, en Tabasco

SLP

El Universal

“Hay resultados en seguridad”
“Hay resultados en seguridad”

“Hay resultados en seguridad”

SLP

El Universal

García Harfuch resaltó los logros del gobierno federal

Suspenden en Tuxpan y Álamo bombeo de agua
Suspenden en Tuxpan y Álamo bombeo de agua

Suspenden en Tuxpan y Álamo bombeo de agua

SLP

El Universal

Tras derrame de miles de litros de hidrocarburo de Pemex

“No más violencia”, exigen en Michoacán
“No más violencia”, exigen en Michoacán

“No más violencia”, exigen en Michoacán

SLP

El Universal

Protestan en Apatzingán por el asesinato del líder de los citricultores, Bernardo Bravo