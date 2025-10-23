Detienen a exsecretario de Teapa, en Tabasco

Villahermosa, Tab.- Elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca detuvieron a Iván García, exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, señalado por presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora.

La detención se efectuó durante un operativo montado sobre el boulevard Francisco Trujillo, en la capital tabasqueña. Tras su captura, el exfuncionario municipal fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Se informó que Iván García habría sido arrestado por el delito de delincuencia organizada, asociado con La Barredora.

García fue funcionario en Teapa durante el gobierno de la alcaldesa morenista Alma Rosa Espadas Hernández (2021-2024), a quien se considera gente cercana al exgobernador y actual senador de Morena Adán Augusto López Hernández.

Apenas la semana pasada elementos de la FIRT Olmeca lograron la detención de Humberto “N”, alias “Beto Coca”, de 46 años, y su pareja Irasema “N”, alias “La Señora”, de 44 años.

“Beto Coca” era uno de los principales generadores de violencia en la zona de la Chontalpa, jefe de plaza y operador financiero de la organización criminal La Barredora.

El grupo La Barredora era liderado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado en el cargo por Adán Augusto López Hernández, en su breve periodo como gobernador de Tabasco.

Bermúdez Requena fue detenido el pasado 12 de septiembre en Asunción, Paraguay. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 1 El Altiplano.