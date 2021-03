Investiga México efectos secundarios de vacuna AstraZeneca; no se consideran riesgos en su aplicación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se inició una investigación por posibles efectos secundarios en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por los laboratorios AstraZeneca, sin embargo, afirmó que hasta el momento "no se considera riesgos en su aplicación".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno se ajustará a lo que resuelva la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el tema.

Este lunes, los gobiernos de Francia e Italia se sumaron a una docena de países que han suspendido el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19, por "posibles" efectos secundarios.

"Ya hay una investigación de parte de los médicos nuestros, los especialistas y afortunadamente se está validando la vacuna, es decir, no se consideran riesgos en su aplicación.

"De todas maneras, mañana van a informar sobre este tema. Ya se sabe que estos posibles coágulos que se podrían crear con la vacuna no significan riesgo, peligro, pero ellos van a informar; además, nos vamos a ajustar a lo que también emita como resolución la Organización Mundial de la Salud", dijo el presidente López Obrador en Palacio Nacional.