Investigaciones por huachicol fiscal siguen en curso: Sheinbaum

Sheinbaum informó que la FGR y Energía mantienen indagatorias abiertas.

Por Redacción

Enero 27, 2026 11:57 a.m.
Investigaciones por huachicol fiscal siguen en curso: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal mantiene investigaciones abiertas por el llamado huachicol fiscal y adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer información más detallada sobre montos y avances, cuando las autoridades consideren que existen elementos suficientes.

Durante su conferencia, explicó que la Secretaría de Energía presentará un informe integral con el seguimiento que se realiza desde Petróleos Mexicanos y desde la propia dependencia, particularmente en el control de permisos y transporte de combustibles.

De manera paralela, señaló que la Fiscalía General de la República mantiene indagatorias relacionadas con posibles delitos fiscales y contrabando, las cuales se harán públicas conforme avancen los procesos.

LEA TAMBIÉN

Omar García Harfuch destaca acciones contra huachicol en Veracruz

Omar García Harfuch lidera acciones para frenar el huachicol en Veracruz, destacando aseguramientos de combustible y disminución de venta ilegal.

Sheinbaum afirmó que el aumento en la venta legal de combustibles en el país es un indicio de que ha disminuido la entrada de hidrocarburos de contrabando, y adelantó que la próxima semana se anunciarán nuevas inversiones, incluido el sector energético.

