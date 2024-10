Críticas y Propuestas de Investigadores del INAH

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) criticaron las nuevas Normas para la Investigación Arqueológica en México (mismas que están en vigor desde el 11 de junio pasado), como parte del Seminario Patrimonio Cultural. Antropología, Historia y Legislación, coordinada por el antropólogo Bolfy Cottom.

En la charla participó la arqueóloga Rosa Reyna Robles, quien destacó que una problemática grave es que pasantes en Arqueología puedan encabezar salvamentos arqueológicos. "Habría que reflexionar porque un pasante pueda dirigir un proyecto. Quizá se hace así porque la contratación de un pasante es más barata que la de un titulado", cuestionó la investigadora.

Agregó que es grave que a los pasantes no se les ofrezcan condiciones laborales dignas, ya que son contratados como prestadores de servicios con salarios bajos, que arriesgan su integridad para ejercer su carrera.

En la conversación participó también el historiador Felipe Echenique, quien criticó al director del INAH, Diego Prieto, por afirmar que el Instituto es "una institución del gobierno". "Prieto ha afirmado que el INAH es una institución de gobierno, ¡que dios nos libre!, en todo caso, es una institución del Estado, en donde todas las entidades deberían tener representación, pero no es así", señaló el historiador.

Sobre el tema de las nuevas normatividades para la investigación arqueológica, Echenique señaló que los lineamientos no son los adecuados, ya que "son un manual de primaria para saber qué pasos tomar. No está normado el arqueólogo para hacer su trabajo. Los arqueólogos tienen en sus manos los bienes nacionales. Un caso es el Tren Maya, se lo dije a Diego Prieto, dejaron una biblioteca llena de libros desechos", señaló.

Echenique rememoró uno de los recorridos que hizo en uno de los tramos del Tren Maya, y narró que vio a los arqueólogos pasantes, al lado de militares, excavando lo que podía ser una zona habitacional.

"Los vimos excavando una esquina de esa zona, para ver qué encontraban, yo le dije a un pasante de la Universidad Veracruzana si le habían enseñado a hacer un salvamento, si tenía bitácora, si creía que lo estaba haciendo era lo correcto, y me dijo que no, pero que tenía que comer, me pareció muy fuerte, entonces, ¿cuál es la responsabilidad de todo esto del INAH?", apuntó.

El historiador se refirió sobre la ratificación de Diego Prieto como titular del INAH, y señaló que las cosas van a empeorar si se sigue viendo al Instituto como una oficina de trámites. "Viendo esta normatividad que sacaron, cualquier arqueólogo dirá que cuál norma, es una mera oficina de trámites".

Y agregó: "Ahora que ratificaron a Diego Prieto, esto estará peor, porque ya la volvieron una oficina de gobierno. Lo único que nos queda es la resistencia. Tenemos casi 50 años en el Instituto, y tenemos experiencia, y tenemos también conocimiento acumulado y la posibilidad de plantear nuevos esquemas de trabajo", expresó.

Bolfy Cottom comentó que lo que se necesita para enfrentar las problemáticas son propuestas de soluciones, por más modestas que sean.