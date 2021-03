Investigan a funcionarios de Veracruz por entregar restos en bolsas

La Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una investigación penal en contra de dos de sus funcionarios que entregaron en bolsas de basura los restos de una persona a sus familiares.

"No toleraré una sola conducta que se aparte de los principios que rigen a la institución que represento", sentenció la titular del organismo Verónica Hernández.

Indicó que fueron separados del cargo los servidores públicos por violar los protocolos avalados por instancias federales y estatales.

"He instruido cambios en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia en las Choapas Veracruz, para designar como fiscal encargada a la licenciada Jessica Lizbeth Orozco Prescenda", anunció.

En un comunicado de prensa, la fiscal calificó como "justificada" la denuncia del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, el cual reveló el fin de semana la falta de sensibilidad con las víctimas.

Y dijo que se han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas y se ha aperturado la carpeta de investigación FGE/FIM/16/2021 para fincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la Ley General de Víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación.

"Como es nuestra obligación, en la Fiscalía General nos regimos bajo una actuación objetiva y en defensa de la legalidad y el interés público, no será la excepción en este caso en donde fueron violados los protocolos avalados por instancias federales y estatales, que de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos de las víctimas, se deben seguir al momento de la entrega digna de personas fallecidas", expresó.

Madres buscadoras denuncian falta de protocolos

El Colectivo de Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, denunció el fin de semana que funcionarios de la fiscalía en el municipio de Las Choapas entregaron los restos de una persona sin los más mínimos protocolos y actuando con total negligencia e insensibilidad.

La organización relató que un hombre identificado como Eladio Aguirre Chable había sido reportado como desaparecido por sus familiares y luego encontrado sin vida, por lo que sus restos fueron enviados a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XXI del municipio de Las Choapas.

El colectivo difundió una imagen de una mujer con una bolsa negra de basura donde presuntamente se encontraban los restos de su familiar, por lo que exigieron la renuncia del Fiscal de esa región, Lennin Juárez Jiménez y del encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XXI del municipio de Las Choapas, Alberto Torres Medina.

"Hago extensiva mi solidaridad hacia la familia afectada y reafirmo mi compromiso para combatir cualquier práctica que violente los derechos de las víctimas", manifestó la fiscal.

Refrendó su compromiso de trabajar de la mano de los familiares y víctimas de delitos y les aseguro que se efectúan las diligencias necesarias para imponer sanciones ejemplares que eviten la repetición de tan lamentables hechos.

"Reitero mi exigencia hacia las y los servidores públicos de esta institución para que se apeguen estrictamente a la Ley y la apliquen con sensibilidad y respeto a los derechos humanos".