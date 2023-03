Investigan fuga de gas que intoxicó a 8 alumnos en Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Se investiga el origen de la fuga de gas amoniaco en el puerto de Topolobampo, en Ahome, que causó la intoxicación leve de ocho estudiantes de una escuela secundaria técnica, ante las sospechas que se pudo tratar de un acto intencionado en el que nada tuvieron que ver supuestas maniobras de un barco de Pemex.

Genaro García Castro, secretario del Ayuntamiento de Ahome, dio a conocer que la capitanía de puerto, la Administración del Sistema Portuario Nacional y Protección Civil analizan los videos y testimonios en torno a este hecho, en los que se percibió una nube de este tóxico que alcanzó la comunidad de Rosendo G Castro.

Señaló que no se pueden adelantar juicios de valor sobre los supuestos responsables, puesto que aún no está claro de dónde provino la fuga del gas amoniaco, ya que en esa zona opera una cooperativa pesquera.

El funcionario municipal explicó que se cuenta con videos, los cuales son cotejados y verificados en busca del origen de esta fuga, que por fortuna generó afectaciones muy leves en la salud de sólo ocho estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Nueve.

Joel Ulises Pinzón Vázquez, síndico de Topolobampo indicó que, en algunos videos, se aprecia que la nube del gas amoniaco está pegada a un barco de Pemex, lo que levanta dudas de que su origen provenga de otra zona, ya que no se tienen plantas congeladoras en ese punto.

Citó que no es la primera vez que se percibe un fuerte olor a esta sustancia en Topolobampo, sobre todo cuando cargan o descargan en el fuego los barcos de petróleo mexicanos por lo que se debe llegar al fondo de este nuevo accidente.