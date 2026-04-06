Investigan la muerte de seis por sueros

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de salud y justicia investigan la muerte de seis personas y la afectación de otras tres, presuntamente relacionadas con la aplicación de soluciones intravenosas, conocidas como "sueros vitaminados", en una clínica privada de la colonia Jesús García, en la capital de Sonora.

La Secretaría de Salud estatal informó que, hasta ahora, se han identificado nueve casos, de los cuales seis son defunciones, un paciente hospitalizado en estado grave y dos más que ya fueron dados de alta.

De acuerdo con la información oficial, todos los afectados recibieron soluciones intravenosas que fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico, identificado como Jesús Maximiliano "N".

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la apertura de seis carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas, mientras que las soluciones aseguradas son analizadas por autoridades federales.

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El establecimiento fue clausurado el pasado 1 de abril, desde entonces, no se han reportado nuevos casos.

En este contexto, la muerte de Dinora Ontiveros, ocurrida el pasado 2 de marzo, fue denunciada por familiares. A este caso se suman los fallecimientos de Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez.