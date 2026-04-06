Investigan muertes por sueros vitaminados en Sonora

HERMOSILLO, Son., abril 6 (EL UNIVERSAL).-

investigan una serie de fallecimientos y afectaciones graves a la salud presuntamente vinculadas con la aplicación de "sueros vitaminados" por vía intravenosa en una clínica privada de Hermosillo, Sonora. Los casos involucran a personas que recibieron estos tratamientos y posteriormente presentaron un

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en su estado físico.Los hechos se registraron a partir de, cuandoacudieron a tomar estos sueros por distintas razones, como cansancio o malestar. Tras su aplicación, comenzaron a desarrollar complicaciones que derivaron en hospitalizaciones y, en varios casos, en la muerte, lo que llevó a la intervención de autoridades estatales y federales para esclarecer lo ocurrido.-----Casos documentados por sueros vitaminados en HermosilloUno de los primeros casos denunciados fue el de, quien recibió la aplicación del suero el 24 depor parte del médico. Horas después comenzó a presentar unen su salud, con síntomas como plaquetas bajas, hipotensión, deshidratación, insuficiencia renal y hepática, así como neumonía. Inicialmente fue tratada como dengue e influenza, pero su familia relacionó su estado con el suero. Falleció el 2 de marzo.El mismo día, un tío detambién recibió ely presentó síntomas similares. Fue hospitalizado en estado grave, aunque logró sobrevivir.Otro caso corresponde a, de 40 años, quien acudió a una clínica para recibir vitaminas debido al cansancio, sin padecer enfermedades previas. Tras la aplicación del suero, sufrió daños en el hígado y los riñones, lo que la llevó a ser hospitalizada en estado grave. Posteriormente se confirmó suTambién se reportó la muerte dey su hijo,, cuyos casos fueron señalados porcomo aparentemente relacionados con la aplicación de estos sueros, aunque no se detallan síntomas previos.A estos se suma, de 22 años, quien recibió elpresuntamente a domicilio para aliviar una resaca. Tras la aplicación presentó náuseas, mareo y desmayo. Fue atendido inicialmente por deshidratación y dado de alta, pero su estado empeoró con el paso de las horas: presentó palidez, manchas en la piel, moretones y una. Falleció posteriormente; el acta de defunción señala falla respiratoria, choque séptico yAdemás, se reportó desde el inicio la muerte de un, lo que formó parte de losque detonaron la, aunque no se detallan sus síntomas.En total, las autoridades han identificado al menos, un paciente hospitalizado en estado grave y dos más que fueron dados de alta.-----Investigaciones y avances del casoComo parte de las indagatorias, la(FGE) realizó unen un inmueble ubicado en la, donde operaba la clínica. En el lugar se aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes clínicos, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación.Las autoridades confirmaron la apertura de diversas carpetas dey la existencia de unaidentificada. El inmueble quedó asegurado y posteriormente fue, con sellos colocados también porLos insumos y sustancias aseguradas fueron enviados a instancias federales para su análisis, mientras que muestras de tejido de las personas fallecidas serán sometidas apara determinar posibles daños celulares relacionados con la aplicación de los sueros.Además, se activó unaentrepara identificar posibles-----Posturas ante el casoLaha señalado que mantiene abiertas diversas líneas dey que trabaja en coordinación conpara esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.Por su parte, lainformó que se realizany pruebas de laboratorio, además de mantener coordinación con instancias como la Dirección General de Epidemiología y lapara dar seguimiento al caso.En medio de la controversia, la empresaS.A. de C.V. emitió un comunicado en el que sede los hechos, al señalar que no comercializa productos denominados "sueros vitaminados" y que la prescripción y aplicación corresponden aEn tanto,de las víctimas hanlos hechos, cuestionado la información proporcionada por la clínica y exigido unaexhaustiva, así como el esclarecimiento de responsabilidades.El caso permanece en proceso de, con análisis en curso sobre las sustancias utilizadas, los expedientes clínicos y los posibles daños ocasionados a las víctimas. La clínica continúa asegurada y no se han reportadotras su clausura.La situación ha generadopor la promoción y aplicación de estos tratamientos en espacios privados, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las causas y responsabilidades correspondientes.