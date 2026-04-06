Trump lanza ultimátum a Irán y amenaza con ataques en horas

ROMA, Italia.- Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría destruir los puentes y las centrales eléctricas de Irán "en cuatro horas" mañana mismo.

"Tenemos un plan, mediante el poder de nuestras fuerzas armadas, para que todos los puentes de Irán sean destruidos antes de la medianoche de mañana, y todas las centrales eléctricas de Irán queden fuera de servicio y no puedan volver a utilizarse jamás", afirmó el presidente estadounidense.

Trump aludió así al ultimátum que dio a Irán a medianoche del martes para que llegara a un acuerdo. "Y se hará en cuatro horas, si queremos", añadió durante una rueda de prensa.

La diplomacia intentó dar un paso adelante para frenar, o al menos congelar, la guerra del Golfo, pero el equilibrio sigue siendo extremadamente frágil.

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La novedad es que los mediadores presentaron el llamado "acuerdo de Islamabad": una tregua de 45 días que permita negociar todos los demás puntos, incluido el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Se trata de un "avance importante pero no suficiente", reaccionó Donald Trump, que insistió con sus amenazas: "Irán puede ser eliminado en una noche, y podría ocurrir el martes por la noche", en referencia al nuevo y "definitivo" ultimátum impuesto al régimen para que acepte un acuerdo.

Teherán, sin embargo, rechazó la idea de un alto el fuego temporal y puso sobre la mesa un contraplan de diez puntos centrado, ante todo, en el fin definitivo de las hostilidades. La propuesta llegó acompañada de un nuevo mensaje del líder supremo Mojtaba Khamenei: "Los crímenes y asesinatos no nos debilitarán".

El plan mediado por Pakistán contempla un cese del fuego inmediato, seguido de negociaciones para un acuerdo integral —que incluya el dossier de Ormuz y las reservas de uranio— a cerrar en un plazo de 15 a 20 días, según fuentes cercanas al proceso.

En los contactos participan el jefe del Ejército paquistaní Asim Munir, el vicepresidente estadounidense JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el canciller iraní Abbas Araghchi. También intervienen mediadores de Egipto y Turquía, en un esquema de negociación en dos fases que contempla incluso la posibilidad de extender la tregua.

Aun así, las probabilidades de alcanzar un acuerdo en pocos días son consideradas bajas.

Según medios iraníes, Teherán presentó una contraoferta "en diez puntos" que rechaza de plano un alto el fuego temporal y exige el fin total del conflicto, además de garantías para la libre navegación en Ormuz, compensaciones y el levantamiento de sanciones.

En ese marco, el estratégico paso marítimo "no será reabierto a cambio de una tregua provisional", mientras que el plan estadounidense de 15 puntos sigue siendo "inaceptable".

El día de Pascua, Trump volvió a elevar el tono en su red Truth Social con un mensaje incendiario: exigió la reapertura del estrecho bajo amenaza de ataques contra "puentes" y "centrales eléctricas" iraníes.

Al mismo tiempo, la Casa Blanca extendió por un día el ultimátum —hasta las 20:00 del martes— para dar una última oportunidad a la negociación antes de activar un plan operativo ya preparado para una campaña masiva de bombardeos israelo-estadounidenses contra instalaciones energéticas.

"Veremos qué sucede. La guerra podría terminar rápidamente si hacen ciertas cosas", declaró el mandatario, sugiriendo además una posible participación directa de Vance en eventuales negociaciones.

En el frente israelí, los esfuerzos diplomáticos parecen tener poco eco en el gobierno de Benjamin Netanyahu, que ya ordenó ataques contra complejos petroquímicos iraníes —incluido el estratégico sitio de South Pars— y busca seguir golpeando a la cúpula de la República Islámica.

"Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta eliminar la amenaza y alcanzar todos los objetivos de guerra", afirmó el primer ministro.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, uno de los principales mediadores, acusó a Israel de "seguir socavando todas las iniciativas destinadas a poner fin a la guerra".