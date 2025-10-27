logo pulso
CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

CHARLA "INTERIORISMO CON PLANTAS"

Investigan origen del arma con la que menor disparó a su madre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indaga el incidente en Polanco

Por El Universal

Octubre 27, 2025 07:30 p.m.
Investigan origen del arma con la que menor disparó a su madre

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Autoridades capitalinas investigan el origen del arma de fuego con la que un menor de 13 años disparó a su madre en la mandíbula, durante una discusión en un domicilio de Polanco, así como las circunstancias en las que se dio la agresión, dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Vázquez Camacho precisó que la mujer de 52 años, resultó herida en la mandíbula, pero se encuentra fuera de peligro y recibió atención médica.

"La información que se tiene, por parte de los primeros respondientes, es que hubo una riña al interior de un domicilio, entre miembros de una familia; de manera específica entre la madre y el hijo y había también un menor, miembro de la familia, en el lugar; y en una discusión, el menor, presumiblemente, tomó un arma de fuego y realizó un disparo que impactó a la madre en la parte lateral de la cara. Ella se encuentra fuera de peligro; ya recibió atención médica", indicó.

El secretario precisó que tras la discusión, el menor salió del hogar y caminó algunas cuadras, tras lo cual fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada.

"La Fiscalía, a partir de entonces, ha tomado ya la investigación, desde luego, para establecer con toda precisión el origen del arma; por qué el menor tenía acceso a ella y la circunstancias en las que se dio la agresión. Todo esto fue al interior, o en el seno de una disputa familiar, dentro de un domicilio que se encuentra en un piso, que está arriba de un negocio, que también es parte o pertenece a la familia en cuestión", dijo.

