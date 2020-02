Investigan por corrupción al expresidente Peña Nieto, según el WSJ

Oficiales policiales de México están investigando al expresidente Enrique Peña Nieto como parte de un caso de corrupción del más alto perfil en los últimos años, según le avanzó al The Wall Street Journal (WSJ) un alto funcionario judicial de México.



La investigación formaría parte de un amplio caso contra Emilio Lozoya, exjefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), quien fue arrestado en España la semana pasada y está esperando una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición.



Los fiscales mexicanos lo acusaron de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht SA y la siderúrgica mexicana Altos Hornos.



"La oficina del fiscal general tiene evidencia de que la corrupción de Lozoya llega al más alto nivel", dijo al WSJ el alto funcionario refiriéndose a Peña Nieto. "La extradición y (cualquier posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con las investigaciones en curso, decidirán si el expresidente será acusado en el futuro".



La investigación de México sobre las acusaciones de Odebrecht se abrió a principios de 2017, pero no dio lugar a ningún cargo hasta después de que expiró el mandato de Peña Nieto a fines de 2018.



Si Peña Nieto finalmente es procesado, sería la primera vez que un presidente mexicano moderno enfrenta cargos de corrupción en los tribunales. En cualquier caso, los cargos no son probables a corto plazo, ya que la extradición de Lozoya por sí sola podría llevar varios meses.



Antes de convertirse en fugitivo en mayo, Lozoya dijo que era inocente.



Después de su arresto en España, su abogado con sede en México Javier Coello Trejo dijo en una televisión mexicana que su cliente "no actuó por su cuenta", lo que implica que estaba siguiendo las órdenes de sus superiores. Como jefe de Pemex, Lozoya habría reportado directamente a Peña Nieto.



Odebrecht admitió haber sobornado a gobiernos de América Latina y otros lugares a cambio de contratos como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2016.



El escándalo ha llevado a la cárcel a muchos ex altos funcionarios de toda América Latina, incluidos los expresidentes de Perú, Panamá y Brasil.



El mandato de Peña Nieto como presidente en México entre 2012 y 2018 estuvo salpicado por escándalos de corrupción y ayudó a allanar el camino para la victoria aplastante del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien hizo campaña con la promesa de poner fin a la corrupción gubernamental.