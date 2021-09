Investigará IMSS supuesto uso indebido de una aeronave oficial del Gobierno de Chiapas con fines recreativos

Ante la denuncia pu´blica del supuesto uso indebido de una aeronave oficial del Gobierno de Chiapas con fines recreativos, la Oficina de Representacio´n del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas precisó lo siguiente:

· Que el domingo 26 de septiembre de 2021 a las 11:40 am se realizó un traslado oficial de vacunas contra la Covid-19 (10 mil dosis de Aztra Zeneca) con destino a Bochil y Pichucalco en un helicóptero de Protección Civil.

· Que la tripulación del helicóptero con matrícula XC-LLO se integró por el piloto de Protección Civil, Miguel Aguilar, y su copiloto. Además del Dr. Iván Tornell, comisionado para el traslado de la vacuna, y su esposa la voluntaria Elvia "N".

· Que la ciudadana Elvia "N" no guarda relacio´n laboral con el IMSS; no obstante, desde el inicio del Plan de Refuerzo de la Vacunación contra COVID-19 en el estado ha brindado, como muchas otras chiapanecas y chiapanecos, servicio voluntario como brigadista y promotora de la vacunación. Derivado del señalamiento se ha determinado que ella ya no participe en los traslados aereos del inmunizante.

· Que las imágenes de la ciudadana Elvia "N" corresponden a un traslado de biológico, mismo que siguió la ruta establecida y autorizada por las autoridades aeronáuticas correspondientes y que jamás el uso de las aeronaves ha estado en manos de personal del Instituto.

· Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a trave´s de esta Representacio´n y la Coordinación de la Brigada Especial Correcaminos, ha decidido reasignar la tarea de distribucion de la vacuna. El Dr. Iván Tornell Castillo continuará en sus labores habituales.

· Que la representación del IMSS en Chiapas procederá a una investigacio´n laboral a fin de deslindar posibles responsabilidades.

· Que la Oficina de Representación del IMSS en Chiapas anuncia que en lo sucesivo se usarán para el traslado de la vacuna exclusivamente vehículos y aeronaves de las fuerzas armadas.