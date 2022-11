"Inviable congelar 10 años a exconsejeros del INE", afirma oposición

A-AA+

Senadores de oposición advirtieron que la propuesta de Morena para impedir que los exconsejeros electorales ocupen cargos en la administración pública durante diez años o trabajen en otros organismos electorales en un plazo de tres años no tiene viabilidad ni sustento jurídico.

Al opinar la información que dio a conocer EL UNIVERSAL sobre el Plan B de Morena, que incluye esa propuesta, la vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán, coincidió en que es totalmente inviable esa propuesta, porque ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva.

"No debería afectar a quienes hoy tendrán que dejar su encargo, porque entre otras cosas, no pueden hacer una modificación legal que vaya en perjuicio de los actuales consejeros, así es que si lo que se pretende es quererlos lastimar, evidentemente solamente quedará en una intención, porque no puede haber una reforma retroactiva en perjuicio de nadie, de nadie me refiero a ningún mexicano", expresó.

En tanto, el senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentó jurisprudencia al declarar inconstitucional el plazo de diez años para que un exfuncionario público trabaje en el sector privado.

"Hay antecedentes de cuándo esto se intentó para los funcionarios que dejarán cargos en la Administración Pública Federal, y la Corte lo declaró inconstitucional. Obviamente seguiría el mismo camino", señaló.

En el mismo sentido, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, lamentó que Morena pretenda insistir en temas que ya han sido rechazados por el máximo tribunal del país.

"Particularmente nos preocupan las medidas para debilitar al INE y su estructura, lo que afectaría su profesionalización y la certeza de los procesos electorales, así como legalizar aspectos que ya han sido invalidados por la Suprema Corte, como el tema laboral de los servidores públicos y cuestiones de propaganda electoral.

"La reforma electoral de Morena es un retroceso democrático que desde Movimiento Ciudadano no vamos a permitir", enfatizó.