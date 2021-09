"Invitación a Quirino Ordaz pretende erosionar coalición opositora"

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que se pretende erosionar la coalición de los partidos opositores invitando a integrantes de estos a unirse al gobierno federal.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el dirigente priista indicó que la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador Quirino Ordaz pretende enviar un mensaje de que la coalición o integrantes de ésta se están uniendo al gobierno federal.

"Lo que se ve es que se pretende erosionar a nuestra colación, a nuestro trabajo comprometido, al propio partido, nosotros tenemos la firme convicción de trabajar juntos para que al país le vaya bien, lo hemos hecho con una coalición legislativa fuerte", indicó.

"Al final del camino la alianza opositora, hoy, está más fuerte que nunca, estamos consolidando nuestros acuerdos, vamos avanzando, y ya estamos trabajando en el siguiente proceso electoral", recalcó.

Agregó que la invitación a Quirino Ordaz de ser embajador de México en España se trata de una decisión personal y no de algún acuerdo.

"Nosotros no construimos ningún acuerdo con el gobierno no es un tema del partido, no es una decisión del partido, es estrictamente personal, como de quien hace la invitación como quien la recibió", señaló.

Alejandro Moreno reiteró que ningún miembro de su partido puede negociar posiciones utilizando las siglas del PRI.

"No es un Acuerdo del partido no es algo que se haya platicado con el PRI, son decisiones particulares. Nosotros no construimos ese tipo de acuerdos, las invitaciones las ha hecho el propio Ejecutivo", señaló.

Reiteró que quien no cumpla con los estatutos del partido, de solicitar una licencia a su militancia ante el Consejo Político Nacional para aceptar la invitación de trabajar en el gobierno de López Obrador, podría perder su militancia.

"Tendrán que cumplir con su trámite y solicitarlo ante el Consejo, será éste quien decida si les aprueba la licencia a su militancia y en caso de que no lo acepte, y aceptan el cargo, serán expulsados del partido", indicó.

--AMLO propone a Quirino Ordaz como embajador de España

El pasado viernes, el presidente López Obrador anunció que invitaría al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, del PRI, a integrarse a su gabinete, pues aseguró que "ha hecho una buena labor".

Al encabezar la supervisión de la construcción del Hospital Pediátrico de Sinaloa Dr. Rigoberto Aguilar Pico, el Titular del Ejecutivo federal aseguró que el mandatario local es un profesional, un hombre de trabajo y con experiencia.

"Quiero adelantarles a los sinaloenses que voy a invitar a participar en el gobierno que represento al gobernador Quirino Ordaz, lo voy a invitar a que trabaje con nosotros".

"Esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir; se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país. Es lo que quería informarles aquí en Sinaloa", dijo.

El sábado, presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá al todavía gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador de México en España.

Con ello, López Obrador propone la sustitución de la embajadora de carrera, María Carmen Oñate, quien se retira del servicio diplomático.

López Obrador aseguró que la encomienda que tendrá el todavía gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como próximo embajador de México en España es "restablecer a plenitud" las relaciones entre ambos países.