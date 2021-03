Invité a Biden a Oaxaca para que conozca los caminos rurales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer lunes, en su reunión virtual con su homologo de Estados Unidos, Joe Biden, lo invitó a Oaxaca para que conozca los caminos rurales que ahí se construyen "que son obras de arte", mientras que el mandatario de la Unión Americana lo invitó a asistir en abril próximo a un foro sobre cambio climático en su país.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que en la reunión virtual le comentó a Joe Biden sobre su programa de crear cortinas de desarrollo en el sur de México para enfrentar la migración.

"Sí hay invitaciones mutuas. Él nos invitó a este foro de cambio climático en abril, vamos a ver si podemos asistir, si no va una comisión, o sea, sin duda, vamos a participar", dijo el mandatario.

"Yo lo invité a México porque en el tema del desarrollo para enfrentar el fenómeno migratorio, le hablé de las cortinas de desarrollo el que la gente tenga posibilidades de empleo, de bienestar en sus comunidades para que no se vean obligada a emigrar".

Y agregó: "Le hablé del Tren Maya y del proyecto del Istmo, y de los caminos de Oaxaca, y me detuve en eso, explicándoles, de cómo la gente va haciendo los caminos, mujeres y hombres y que eran obras de arte, entonces lo invité, le dije: `cuando esté en México, cuando usted lo deseé me gustaría invitarlo a Oaxaca para ver esos caminos´", comentó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario señaló que aún se está analizando si él acudirá a Estados Unidos a esta invitación o vaya una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard.