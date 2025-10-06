logo pulso
Israel autoriza repatriar a connacionales detenidos

Se realizará en coordinación con las embajadas en la región.

Por El Universal

Octubre 06, 2025 02:29 p.m.
A
Israel autoriza repatriar a connacionales detenidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México ya cuenta con la autorización del gobierno israelí para la repatriación de los mexicanos que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel.
Hoy, el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas detenidas, donde se les compartió información sobre su próxima repatriación a México.
La repatriación de los connacionales se realizará en coordinación con las embajadas en la región.
La SRE sostuvo que ha mantenido contacto permanente con sus familiares, y se han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentos requeridos.
Para asegurar un retorno seguro a México se implementará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel durante su trayecto de regreso.

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

