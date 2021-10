Ivonne Ortega denuncia en FGR violación a los derechos de su hijo menor

La diputada federal Ivonne Ortega Pacheco presentó formal denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien o quienes resulten responsables por realizar acciones de difusión de imágenes que violentan la intimidad de su hijo menor de edad, vulnerando sus derechos de niño, derecho a la protección de la vida privada, derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, así como por obtención ilegal de datos personales, que configuran delitos federales que ameritan penas de prisión.

Lo anterior en razón de que se detectó que en determinados sitios de internet y de redes sociales se utilizó de manera indebida una imagen de la legisladora en la que, mediante una edición de montaje fotográfico, se agregó la imagen de su hijo menor de edad, atentando en contra de los derechos humanos de la infancia antes señalados.

Esas imágenes -sostuvo la exgobernadora de Yucatán y actual diputada federal- han sido exhibidas, difundidas y producidas en detrimento de su integridad, en una evidente violación al derecho de la protección de la vida privada.

No se tratar de menoscabar o coartar el derecho a la libertad de expresión e información; sin embargo, el interés superior de la niñez y el principio pro-persona prepondera dentro del marco de protección de las leyes mexicanas y tratados internacionales que garantizan velar, proteger y procurar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, señaló la legisladora de Movimiento Ciudadano.

Las personas con responsabilidades públicas están sujetas a exposición, escrutinio y crítica, incluso sátira, por parte de las demás personas y de los medios de comunicación, pero existe una línea que no se debe cruzar, y es precisamente la de los derechos que protegen la privacidad y la intimidad, especialmente cuando se trata de las infancias. Cualquier transgresión de esa línea representa un delito federal que debe ser visibilizado y denunciado para aplicar las sanciones penales correspondientes, porque las infancias y adolescencia no tienen jamás que ser objetos. Son sujetos de derecho y la ley debe estar en su defensa, concluyó la denunciante.