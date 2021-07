Jalisco debe estar preparado por si debe salir de pacto fiscal: Alfaro

Durante la conmemoración del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro señaló que el estado debe estar listo para hacerse cargo por completo de su recaudación tributaria, pues en caso de que no se llegue a un acuerdo para revisar el Convenio de Coordinación Fiscal con la Federación, Jalisco no continuaría en él.

Consideró que tal como está, el Pacto Fiscal promueve la apatía y la ineficacia, profundiza la pobreza y promueve "posturas comodinas de vivir amparados en el trabajo de otros".

"Queremos revisar los convenios y llegar a un acuerdo justo, equitativo, responsable, pero si no lo logramos por falta de voluntad del gobierno federal, debemos estar listos para asumir las facultades tributarias que la Constitución de la República nos otorga y hacernos cargo de nuestro sistema de recaudación para que lo que se genera en Jalisco se quede en Jalisco", señaló el mandatario ante el Congreso estatal.

Para defender la consulta que promueve su administración respecto a reformar la constitución local para obligar a los poderes Ejecutivo y Legislativo a revisar periódicamente los términos del pacto fiscal, Alfaro criticó la consulta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para someter a investigación a los expresidentes.

"Existe el riesgo de que este ejercicio de consulta se confunda con consultas simuladas que de manera absurda someten a votación el cumplimiento de la ley, el riesgo que existe es que se descalifique un auténtico ejercicio de gobernanza equiparándolo con las consultas diseñadas para distraer, polarizar y confrontar a los mexicanos", señaló.

Insistió en que esta consulta no plantea la permanencia o no en el pacto fiscal, sino la pertinencia de la reforma que obligaría al Congreso local y al gobernador a revisarlo periódicamente para determinar si es viable o no seguir dentro de él.

"Una vez más lo digo, la consulta sería sobre la iniciativa de reforma constitucional, no sobre la permanencia o no en el pacto fiscal; tomar esa decisión, de dejarlo o quedarnos, sería responsabilidad del Congreso como consecuencia del rumbo que tome la negociación sobre los convenios de coordinación fiscal con la federación", dijo.