Jared Kushner y Luis Videgaray lanzan startup de Inteligencia Artificial

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se asociaron para cofundar Brain Co., una firma que ayuda a grandes corporaciones y gobierno a usar la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar sus operaciones.

De acuerdo con "Forbes", la nueva compañía recaudó este miércoles 30 millones de dólares en su ronda de financiación de la Serie A, liderada por la firma de capital privado Affinity Partners de Kushner y Gils Gil Capital.

También está respaldado por inversores multimillonarios como el CEO y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong, el cofundador y CEO de Stripe Patrick Collison, el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman y el presidente y consejero delegado de Palo Alto Networks, Nikesh Arora.

Brain Co. se creó en 2024 y cuenta con 40 empleados, además tiene una alianza estratégica con OpenAI para crear aplicaciones para sus clientes, entre los que se encuentran 10 de las empresas públicas más grandes del mundo, de acuerdo con la lista Global 2000 de Forbes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La startup con sede en San Francisco, California, ya cerró acuerdos con empresas privadas y con diversas instituciones gubernamentales.

Además, no solo trabajan con OpenAI, pues también están colaborando con laboratorios de IA para utilizar sus modelos funcionales.

Según lo publicado por Forbes, la empresa pretende que las organizaciones aprendan a implementar la IA en el desarrollo de aplicaciones únicas para diversos sectores y la provisión de una plataforma central que los clientes puedan usar para interactuar con software de IA.

"Brain Co. no planea especializarse en una industria en particular. Hasta ahora, no hemos visto motivos para centrarnos únicamente en un sector. De hecho, resulta que, a nivel tecnológico y de capacidad de IA, muchos casos de uso son muy similares", afirmó el director ejecutivo Clemens Mewald para Forbes en una entrevista.

"El trabajo que realizamos con un cliente se suma al trabajo que realizamos con otro en un sector diferente", comentó.

Crear Brain Co. surgió durante una reunión informal en San Francisco en febrero de 2024 entre Jared Kushner, Gil y Luis Videgaray, a quien Kushner había designado para liderar inversiones en IA de Affinity en 2023, mientras la empresa buscaba expandirse.

En enero pasado, EL UNIVERSAL informó que Videgaray Caso fue captado en eventos previos a la toma de protesta del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

El columnista Mario Maldonado compartió en su cuenta de X una fotografía- propiedad de la revista El CEO-, en la que se observa al exfuncionario y que habría sido captada la mañana de este lunes 20 enero. Indicó además, que Videgaray asistió el sábado al Cabinet Reception y el domingo participó en la Candlenight Dinner con el presidente de Estados Unidos.

Estas cenas son consideradas como los eventos más importantes previo a la toma de protesta del mandatario de EU.