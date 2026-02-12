Javier Duarte de Ochoa, con barba de candado y chaleco color caqui, intervino cuatro veces en la audiencia de este jueves donde se le imputó el delito de peculado.

Javier Duarte acusa tintes políticos en nuevo proceso penal

En su última participación ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz afirmó que el nuevo proceso penal en su contra tiene "tintes políticos" para impedir que salga de la cárcel en abril.

"La instrucción es que Javier Duarte de Ochoa no salga de la cárcel", declaró.

Respuesta del juez y defensa de Duarte

El exmandatario acusó que se le están inventando y fabricando nuevos procesos para imponer una medida cautelar que lo mantenga recluido, donde está próximo a cumplir nueve años preso.

"Vamos a mantenerlo en la cárcel. Vamos a empapelar a ese señor como dicen en las fiscalías", añadió.

Duarte expresó su deseo de seguir creyendo en el Poder Judicial y calificó de irrisorio imputarle un delito por la publicación de un acuerdo en la Gaceta del gobierno de Veracruz.

Ante estas declaraciones, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor respondió que los "tintes políticos escapan a mi función" y afirmó su confianza en la independencia judicial.

El exgobernador calificó como "una bola de sandeces" las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y comparó la acusación con un homicidio sin pruebas del asesino.

Aseguró que no ordenó desviar recursos federales.