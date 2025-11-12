Javier Duarte, un preso ejemplar o uno lleno de privilegios

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- La futura libertad anticipada de Javier Duarte de Ochoa está en el aire. Su defensa alega buena conducta y presunto cumplimiento de los requisitos de la Ley de Ejecución Penal. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que el exgobernador de Veracruz tenía latas de alcohol, un módem de Internet y artículos electrónicos no permitidos en su celda.

El 19 de noviembre, la jueza Angela Zamorano Herrera, del Reclusorio Norte, decidirá si le otorgan dicha medida, luego de que aplazó la audiencia porque la FGR no logró reunir a sus testigos.

El exgobernador de Veracruz cumplió hasta la fecha con el 95% del total de su condena de 9 años de prisión, por los delitos de asociación delictuosa y "lavado" de dinero que comenzaron a contar desde que fue detenido en Guatemala, el 15 de abril del 2017 y que concluyen en abril del 2026.

En la audiencia del pasado 11 de noviembre, el subdirector de Custodia en el penal Norte, Daniel Espinosa Espinosa, informó que Duarte de Ochoa recibió sanciones en 2019, 2020 y 2021.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una de ellas, según el custodio, fue porque se le encontraron latas de alcohol, un blue ray y un módem de Internet, todo esto son artículos electrónicos no permitidos.

Explicó que en 2019 se le castigó con 15 días sin visita, por la alteración del orden y modificaciones en su estancia.

También, se le sancionó por alterar el orden en la Unidad Médica del Reclusorio Norte, así como por colocar tablas en su celda para impedir la visibilidad.

Javier Duarte, un preso ejemplar según su defensa

Pero, Pablo Campuzano, abogado del priista, sostiene que Duarte tuvo buena conducta y están seguros de solicitar la libertad anticipada ya que consideran que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El defensor alegó que no fueron latas de alcohol las que se le encontraron al exgobernador su celda, sino que fue alcohol sólido que usan para calentar comida y cocinar dentro del penal.

"No eran suyas, y por lo tanto, no se impuso sanción siquiera por esa conducta", aseguró.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, con Radio Fórmula, el abogado de Javier Duarte negó que le hayan encontrado un celular o un módem de Internet. Afirmó que estos objetos fueron localizados en un pasillo distinto al que él se encontraba.

El abogado acusó que la FGR maneja argumentos sensacionalistas y cosas sacadas de contexto que su defensa aclaró en la audiencia del pasado 11 de noviembre.

Requisitos que debe cumplir Javier Duarte para obtener la libertad anticipada

Según la Ley de Ejecución Penal, para que un detenido pueda obtener la libertad anticipada, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

· Que no exista un riesgo para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad.

· Haber tenido buena conducta durante su internamiento.

· Haber cumplido con el Plan de Actividades al día de la solicitud.

· Haber cubierto la reparación del daño y si es el caso, haber pagado la multa.

· No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa.

· Que hayan cumplido el setenta por ciento de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos.

· Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme.