Jesuitas realizarán misa para pedir justicia por asesinato de padres

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- La Compañía de Jesús en México realizará una misa para recordar a los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, a siete meses de que fueron asesinados en la parroquia de San Francisco Javier, en Cerocahui, Chihuahua.



La celebración religiosa se realizará el próximo viernes 20 de enero, en la Parroquia de la Sagrada Familia, ubicada en la Ciudad de México.



"A 7 meses de los asesinatos de nuestros hermanos Javier y Joaquín, los #JesuitasMéxico celebramos una misa en la Parroquia de la Sagrada Familia en CDMX", anunciaron a través de su cuenta de Twitter.



La finalidad también es denunciar que no ha habido avances en el caso para hacer justicia.



"Apostamos por la memoria, denunciando la injusticia. #JusticiaCerocahui", señaló la comunidad jesuita.

La Parroquia de la Sagrada Familia está ubicada en la calle Puebla, esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte; y la misa será a las 12:00 horas.

?Hoy, rememoramos el legado de nuestros entrañables hermanos Javier y Joaquín, así como las décadas que caminaron con las comunidades de la Sierra #Tarahumara.Aprendieron la danza, el canto, la música, la lengua e impulsaron la #Paz.#JusticiaCerocahui



Los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, fueron asesinados el 20 de junio de 2022, en Cerocahui, Chihuahua.



Y a siete meses del delito, las autoridades no han detenido al presunto autor material, por lo que la comunidad jesuita no ha dejado de pedir que se haga justicia y el crimen no quede impune.