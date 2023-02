Jesús Cuevas critica que "no todos respetaron el protocolo"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El vocero de presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, criticó que durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, no todos los asistentes "respetaron" el protocolo del acto.

Su mensaje, que el vocero presidencial publicó en sus redes sociales, lo acompañó con una fotografía donde se observa a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, sentada mientras los demás asistentes están de pie.

"En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia", dijo.

Al inicio del acto, la ministra presidenta Piña Hernández permaneció sentada mientras el presidente tomaba su lugar en estrado principal en el Teatro de la República. Los demás asistentes aplaudían de pie.

La ceremonia comenzó con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y la ministra presidenta de la SCJN se puso de pie.

Tanto al final del discurso del presidente López Obrador como al término de la ceremonia, la ministra se puso de pie de acuerdo con el protocolo.



Independencia de los jueces no es un privilegio: ministra Norma Piña

En el marco de la ceremonia por el 106 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la ministra presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña Hernández afirmó que nunca se debe perder de vista la independencia de los jueces.

"La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad", expresó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Teatro de la República, en Querétaro.