Jesús Zambrano descalifica estrategia de seguridad de AMLO

El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, reprobó la estrategia de seguridad pública del jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, sintetizada en la expresión de "abrazos, no balazos".

A raíz del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el dirigente de izquierda llamó "estúpida", la estrategia presidencial.

"El lamentable asesinato de Aristóteles Sandoval reafirma el fracaso de la estúpida estrategia de 'abrazos, no balazos' contra la inseguridad", escribió Zambrano Grijalva, en su red social.

Manifestó que "levantar memoriales como en Bavispe, Sonora, es mera demagogia presidencial".