Joaquín López-Dóriga también responde a AMLO: "sigue con su ofensiva y miente y calumnia"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Por segundo día consecutivo de ser mencionado en la mañanera, el periodista Joaquín López-Dóriga respondió a la "mentira" del presidente Andrés Manuel López Obrador, por una supuesta contratación en Latinus.

A través de redes sociales, el periodista refirió que el presidente López Obrador volvió a mentir: "Dice que me está contratando Latinus y eso es mentira. Sabe muy bien que mi única relación laboral es con Radio Fórmula desde hace 28 años y con Milenio desde hace 16. Sigue con su ofensiva y miente y calumnia".

En su conferencia de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que tiene información de que la periodista Azucena Uresti está siendo contratada por Latinus, además de otros periodistas de Milenio.

"Trabajan en un medio y Latinus los contrata para que sigan en ese medio. Ahí puede ser que actúen con más moderación, entonces tienen su presencia en ese medio, se hacen famosos, y en Latinus es golpear; la estrategia mediática de golpearnos", dijo López Obrador al recomendar a los asistentes a la mañanera que "no se dejen tentar".

"Pagan muy bien en Latinus, se van a rayar, pero van a perder prestigio, ustedes son gentes honestas", expresó.

López Obrador detalló que a tres periodistas de Milenio, donde Azucena Uresti tiene un noticiario, les ofrecieron irse a trabajar a Latinus.

"Uno aceptó o lo dejaron con la doble actividad de trabajar ahí en Milenio y también en Latinus (...) la señora Azucena también le ofrecieron pero no aceptó o no la dejaron y siguió, pero sí le ofrecieron también", aseguró López Obrador.

Mientras exhibía en el Salón Tesorería el comportamiento del peso frente al dólar, López Obrador expresó entre risas: "Esto sí me preocupa, más que un comentario de Aguilar Camín, o de López-Dóriga, o de la señora, la que mencionamos ayer (Azucena Uresti)".

En un video que subió a sus redes sociales, López-Dóriga declaró que él "aguanta vara" ante los ataques y denostaciones desde Palacio Nacional.

"Es su método distractor cuando el tema sigue estando en Houston y en una realidad económica, criminal, social y sanitaria que se agrava y no ha podido resolver", expresó el reportero.

"Cuatro ataques personales del presidente de la República en una sola mañana ya es un asunto que va más allá de un demócrata y lo coloca en otro terreno (...) usted siga con su ofensiva, yo aguanto eso y más, en este y en cualquier terreno y usted lo sabe", añadió Joaquín López-Dóriga.

¿Qué dijo ayer AMLO de López-Dóriga?

En su conferencia mañanera de ayer miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador declaró que tiene experiencia en "cómo enfrentar al conservadurismo que quisiera que nos fuera mal" y señaló a periodistas como Joaquín López-Dóriga y Azucena Uresti, quienes informaron sobre las vallas colocadas por la marcha del Día Internacional de la Mujer.

"Si me pongo a ver lo que iba a decir Azucena o López-Dóriga o Loret; si con ellos nunca queda uno bien. Si la ensarto, pierdo; y si no la ensarté, perdiste. No, uno tiene que tomar decisiones de acuerdo a lo que corresponde, con profesionalismo", expresó el miércoles el Presidente por las vallas puestas en Palacio Nacional.

Además, López Obrador declaró que la periodista Azucena Uresti es como López-Dóriga, como Ciro Gómez Leyva, como Carlos Loret de Mola y como los periódicos internacionales The Washington Post, The New York Times, Wall Street Journal, Financial Times y El País.

"Como diría Joaquín López-Dóriga, la nota es la nota, aquí lo que querían pues era el choque, el meterse, el palacio en llamas, ya no El llano en llamas, la gran novela de Juan Rulfo, sino el palacio en llamas", agregó el Presidente entre risas.

Tras los dichos de López Obrador, el periodista refirió que nunca le ha faltado al respeto al Mandatario de México.

"Le repito presidente López Obrador: yo nunca le he faltado al respeto y usted hoy me lo volvió a faltar. ¿A qué viene la burla, presidente?", respondió el reportero al Presidente.