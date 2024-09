José Ramón Cossío será orador principal en marcha del 8 de septiembre

Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, anunció que el ministro en retiro, José Ramón Cossío, será el principal orador en la marcha de este domingo 8 de septiembre contra la reforma judicial, del Ángel de la Independencia al Senado de la República.

"Agradecemos al ministro que aceptara ser el orador, un hombre respetable, intachable, el ministro será el vocero de los ciudadanos, de las organizaciones y hará el planteamiento central", dijo Acosta Narango

Recalcó que la organización no será protagonista en la movilización, ya que los integrantes del Poder Judicial encabezarán la marcha, por lo que el Frente Cívico Nacional estará al final de los contingentes.

"Vamos a caminar al final de los contingentes, no nos interesa ser protagonistas, nos interesa defender el país, nadie de nosotros vamos a estar en el templete", aseguró.

Acosta agradeció a los jueces, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes, porque "son aire fresco para la democracia".

"La movilización es para defender la justicia y estamos defendiendo a nuestro país", dijo.

Aún no se ha visto "al peor López Obrador": Acosta Naranjo

Guadalupe Acosta Naranjo refrendó su apoyo a los 43 senadores de la oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano al externar su voto en contra de la reforma del Poder Judicial.

Indicó que los legisladores requieren respaldo porque aún no se ha visto "al peor López Obrador".

"Va a ir con todo, los va a hostigar, los va a tratar de comprar, los va amenazar, les va sacar juicios, va intentar imponerse, va a ejercer una enorme presión, los va a coaccionar, necesitan nuestro apoyo, que sepan que millones de mexicanos estamos detrás de ellos", señaló Acosta Naranjo.

Recalcó que, si los 43 senadores de la oposición se mantienen dignos y firmes con su voto en contra de la reforma judicial, van a pasar a la historia como gente demócrata, que no cayeron ante las amenazas o al dinero.

"Están intentando imponer un modelo para tener el control de la república, lo hacen sin tener mayoría, tienen solamente el 54% de la votación. Se sienten dueños del país, sienten que ellos hablan de todo el pueblo, estamos regresando a tiempos de López Portillo en tiempos de López Obrador", declaró.