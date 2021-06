Joven graba en TikTok su plática con un agente fronterizo (VIDEO)

Es claro el crecimiento tan grande que se ha suscitado en la aplicación para videos cortos TikTok, pues a través de esta red social se han permitido grabar y registrar toda clase de hechos, también se han registrado muchos videos que se han convertido en virales de una u otra forma.

Ya sea por una tendencia en bailes, por mostrar una realidad diferente, e incluso por hacer retos extremos como recientemente se popularizó en jóvenes dentro de la Ciudad de México, quienes irrumpieron en el parque de diversiones la Feria de Chapultepec, que actualmente está cerrado, y lo que los llevó a que los arrestaran. Así que en TikTok encontraremos sorpresas y los tiktokers pueden ponerse en riesgo.

En esta ocasión en Techbit te presentamos el video viral de un tiktoker quien graba su plática con un agente fronterizo, con el cual mantuvo una charla por unos momentos. El joven llamado Osvaldo Sánchez tiene una cuenta llamada "osvaldoss1" donde publicó un total de 6 videos que recaban la plática suscitada.

Como contexto respecto a este video se pueden observar unas camionetas pertenecientes a los agentes fronterizos, además de cuatrimotos y otros agentes en un plano un tanto lejano.

Este joven mexicano platicó durante algunos minutos con un agente de la patrulla fronteriza, quien hablaba muy bien español. Esta conversación, ahora viral en TikTok, sucedió en el muro que divide a México con Estados Unidos, específicamente en Tijuana.

En cuanto a las características del joven, el mismo dice que viene de Puerto Vallarta, Jalisco, y además menciona que aún está estudiando el nivel medio, es decir, la preparatoria, pero que tiene interés en cruzar "para el otro lado".

Desea ingresar a Estados Unidos, que ese sería uno de sus objetivos, pues le gusta mucho la infraestructura del país, calles, parques, pero, en dado caso que no lo logre, buscaría entrar a la marina, para lo cual ha investigado los requisitos, que son ser mayor de 18 años y haber concluido el bachillerato, sostiene el joven en el video.

En el video se puede observar al agente fronterizo portar su uniforme, tiene la cara cubierta y habla español de forma fluida. Al inicio, éste le pregunta al joven si está grabando para YouTube. El joven responde que sólo es un video para TikTok y comienza la conversación.

Ya en medio de la conversación, Osvaldo le pregunta al agente: "¿Qué pasa cuando detienen un migrante?", el agente responde que los detenidos son dirigidos a la estación, donde se revisa si tienen antecedentes penales. Si no tienen, los regresamos a México, (...) y tratas otra vez hasta que lo hagas, o hasta que Dios quiera".

En ese sentido, el agente fronterizo también le comenta que no percibe ninguna remuneración extra por el número de personas que detenga, lo cual rompe con algún tipo de creencia parecida. Además sostiene en el mismo video que percibe un sueldo quincenal de 2,600 dólares, pero argumenta que es insuficiente para vivir en California.

Entre otras cosas estos dos personajes platican también de sus familias, las condiciones del muro fronterizo y algunas otras cuestiones más, estos pequeños videos en TikTok han causado furor además de popularidad gracias a la calma y notable cotidianeidad con la que hablan, creando un ambiente tranquilo a pesar del sitio donde se encuentran.