Joven que irrumpió en mañanera no tenía propósito de dañar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el joven que ayer irrumpió en plena conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional no tenía la intensión de dañar, y descartó que se vayan a tomar medidas extraordinarias en torno a su seguridad.

"Fue una persona que se introdujo no sé exactamente la hora, se les va informar con detalle. No lo vio nadie, estuvo un tiempo... vamos a decir, no escondido, sino -risas - en espera de que comenzara la conferencia, y apareció, pero no tenía intención de dañar. Quería llegar aquí, y lo logró".

-"¿Se van a tomar algunas medidas?", se le cuestionó.

"Sí, pero nada extraordinario. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer y y todos tenemos que actuar con responsabilidad y respeto, y también ayer lo dije, que son gajes del oficio. A veces puede resultar molesto que insulten, por ejemplo, pero es nuestro trabajo y más cuando se está llevando a cabo una transformación", respondió.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal informó que "José Luis" - nombre con el que se identificó el joven de 31 años - es originario de Durango y tenía problemas tras salir de la cárcel acusado de posesión de drogas.

El presidente López Obrador recordó que el pasado viernes estuvo en Querétaro y donde otras dos personas brincaron la barda de un hospital que estaba inaugurando para poder plantearle sus problemas.

En este sentido, el Mandatario aseguró que la población tiene -además de hambre y sed de justicia - la necesidad de ser escuchados.

"A veces eso les ayuda. La gente quiere que se le escuche, y hay que saber y tener paciencia para escuchar al pueblo", agregó.