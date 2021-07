Joven queretano dona órganos tras muerte encefálica

Gracias al altruismo de la familia fue que decidieron mejorar la calidad de vida de otras personas y en esta ocasión se logró la procuración de riñones, córneas, así como piel y tejido músculo esquelético, de un hombre de 19 años que presentó muerte encefálica, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Querétaro.

Antes de ingresar a quirófano, familiares y personal del nosocomio formaron una valla humana para despedir y agradecer a esta persona que trascenderá en otros pacientes y en medio de aplausos los médicos trasladaron al donador.

El equipo de médicos cirujanos de trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, procuraron ambos riñones; las córneas por el personal del HGR No. 1 de Querétaro y enviados al Hospital General de Zona No. 50 de San Luis Potosí para ser trasplantadas posteriormente.

Cabe destacar que, el tejido músculo esquelético y la piel, serán procesados en el Banco de Tejidos del Estado de México, beneficiando a más de un centenar de personas que están a la espera del proceso.

Esta es la séptima procuración multiorgánica que se lleva a cabo en este hospital durante este 2021.

El procedimiento médico se llevó a cabo bajo estrictos lineamientos de bioseguridad, lo que garantiza evitar contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en los receptores y personal de salud.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes y realizar su registro en: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del Seguro Social en la siguiente liga: http://www.imss.gob.mx /salud-en-linea/donacion-organos/, se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria.