Joven se suicida al dar positivo en prueba rápida de Covid

"Fue un caso fortuito, inesperado", señaló Leopoldo Santillán Arreygue, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, respecto al paciente que supuestamente estaba infectado de Covid-19 y se suicidó en uno de los baños del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del IMSS en Monclova. Mario Alberto "M", de 29 años de edad, vecino del municipio de Frontera, arribó el sábado pasado a la institución referido por otro nosocomio. Presentaba todos los síntomas del virus. Llegó con saturación (oxigenación) de un 90% y una prueba rápida al Coronavirus que dio positivo, por eso lo ingresaron al área Covid y le practicaron la prueba (de confirmación) PCR.

Fue el lunes al mediodía cuando el enfermo se levantó de la cama y, por su propio pie, entró al baño donde, unos 20 minutos después, un enfermero fue a buscarlo porque se había tardado mucho y lo encontró colgado de una sábana que había atorado con la puerta. El muchacho no se enteró que no estaba infectado, pues poco después recibieron el resultado del examen que fue negativo a Covid. Su muerte sorprendió al personal del hospital. Santillán Arreygue lamentó lo ocurrido, pues se desconoce si fue por angustia, miedo o desesperación que Mario Alberto tomó la decisión de quitarse la vida.



No fue culpa del personal

El delegado rechazó tajante proceder contra trabajadores del Seguro Social que atendían al paciente. "No podemos tomar medidas contra el personal porque no fue un homicidio, fue una situación fortuita, un caso inesperado", respondió a un reportero que le preguntó si sancionarían a quienes no lo vigilaron bien. "El paciente estaba en posibilidades físicas de desplazarse al baño y de resguardarse por su propio medio no sabemos adentro que puedan hacer", dijo.

Señaló que el paciente llegó con una prueba rápida que era positiva "pero nosotros siempre confirmamos con el PCR que es el 'confirmatorio real' y salió negativa".



Atención sicológica

Respecto a la posibilidad de prevenir más casos como este, apuntó que todos los pacientes que entran al área Covid reciben aporte o apoyo de alguna manera. "Pero el protocolo indica que al salir reciban apoyo sicológico por los estragos de ansiedad que deja la enfermedad". Aclaró, empero: "No podemos predecir si ya vienen con la ansiedad y eso es algo que ya se va a atender desde el primer nivel. Depende mucho que el paciente colabore, que exprese su sentir, sabemos que todos sienten angustia porque vas a un hospital donde sabes que todo puede suceder", subrayó.

Asimismo dijo que "todo paciente, indistintamente de la causa por la que vaya a un hospital, impone y eso vamos a atacar". La enfermedad del Covid ha estado marcando un parteaguas con situaciones que desconocemos y se ha ido mejorando y perfeccionando el protocolo de atención, remarcó el titular del IMSS en Coahuila.