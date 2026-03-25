Jóvenes Construyendo el Futuro inicia entrega de tarjetas 2026
La dispersión de tarjetas del Banco del Bienestar comenzó para la generación 2026 del programa.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Tras el inicio de una nueva etapa de la iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, los beneficiarios del programa dirigido a hombres y mujeres de 19 a 29 años, se encuentra en el proceso de dispersión de las tarjetas del Banco del Bienestar, donde recibirán un apoyo mensual de $9,583 pesos.
Jóvenes Construyendo entrega tarjetas 2026
El programa impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social brinda la oportunidad a este sector de la población de obtener experiencia profesional al vincularlos con centros de trabajo y empresas afiliadas a la plataforma.
Fechas y proceso para recoger tarjetas
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Con más de 36 mil espacios de capacitación inscritos a lo largo del programa, la generación 2026 del proyecto se encuentra a punto de recibir el primer pago por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.
Por este motivo, la iniciativa lanzó un llamado para los beneficiarios que no pudieron acudir a recoger su tarjeta, ya que tendrán un plazo especial para recibirla.
Los aprendices deberán acudir a la oficina estatal que corresponde según su zona, del 24 al 27 de marzo. En caso de no saber la ubicación, pueden consultar el apartado de notificaciones de la plataforma del programa.
En caso de dudas y situaciones especiales, se sugiere ponerse en contacto al número 079 para recibir asesoría las 24 horas del día.
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