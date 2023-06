Jóvenes sobrevivientes de Guardería ABC exigen justicia

A-AA+

HERMOSILLO, Son., junio 5 (EL UNIVERSAL).- Jóvenes sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC se manifestaron como parte de la lucha emprendida por sus padres hace 14 años para exigir justicia ante el Estado mexicano.

Laura Fernanda Guadalupe Bustamante Domínguez dijo que en esta nueva lucha no hay líderes, son todos los jóvenes y lucharán hasta donde sea necesario, incluso intentarán hasta lo imposible por alcanzar la anhelada justicia.

Decenas de jóvenes sobrevivientes marcharon junto a cientos de personas que participaron en la movilización que inició en el edificio en ruinas de la estancia infantil, ubicada en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros, de la colonia Y Griega, ubicada al sur de la ciudad.

Entrevistada en el transcurso de la marcha dijo que el Estado debe justicia para los niños fallecidos y también para los lesionados. "Que no se olviden de lo que ellos provocaron, que no se quede olvidado en la memoria de la gente todo lo que se perdió ese día porque fue una suciedad horrible, nada más por egoísmo".

Globos rosas y azules se elevaron al cielo, 49 tañidos de la campana de la iglesia San José y arengas como "Cinco de Junio, ni perdón ni olvido", ¡ABC, Nunca más!, fueron la imagen viva de la manifestación contra 14 años de impunidad.

Los manifestantes ondeaban banderas rosas y azules, además de exhibir lonas con mensajes para reclamar justicia, como ha sucedido en años anteriores.

Una marcha triste. Cientos de familiares de las víctimas agrupadas en los movimientos 5 de Junio y Manos Unidas por Nuestros Niños, caminaron juntos.

En tanto, decenas de hermosillenses se fueron uniendo en el paso hasta llegar a las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora.

La tragedia en Guardería ABC

Era viernes 5 de junio del 2009, alrededor de las 14:45 horas un voraz incendio, que inició en una bodega contigua del gobierno del estado, consumió la guardería ABC, donde se encontraban 176 bebés y 50 adultos.

El saldo fue de 49 menores muertos y 106 lesionados, entre ellos 24 pequeños, que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en el 80% de sus cuerpos.

Al momento, priva la impunidad en la tragedia infantil más grande de México, a pesar de la lucha de los padres de los menores para exigir justicia y que el Estado se haga cargo de la atención médica de los afectados.

Los niños y niñas que crecieron viendo a sus padres inmersos en el reclamo de justicia ahora son adolescentes entre 15 y 17 años de edad, algunos próximos a cumplir la mayoría de edad este año. Ahora, les dicen que no están solos.

Actividades y reclamos a 14 años de la Guardería ABC

Por la noche del domingo 4 de junio algunos jóvenes sobrevivientes participaron en la vigilia que se hizo afuera de la estancia infantil.

Este lunes por la mañana, también participaron en la misa oficiada por el sacerdote Martín Peralta afuera de las ruinas de la estancia infantil.

Laura Fernanda Guadalupe Bustamante Domínguez, menor lesionada de sus pulmones, reconocida como expuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hizo una promesa a sus compañeros fallecidos.

Emitió un mensaje ante los asistentes a la misa oficiada afuera del inmueble donde ocurrió la tragedia: "A tu memoria, han pasado 14 años, tu risa, tus abrazos, tus besos siguen haciendo falta. Aquí en mi pensamiento tú siempre estás porque no hay momento en mi vida que yo te pueda olvidar".

"No es cada año vengas a mi mente es que cada momento que respiro, recuerdo la razón por la que hoy tú no estás aquí, yo te aseguro amiga, amigo mío, que nunca tu memoria voy a olvidar y por ti y por mi vida, cada día he de luchar, hasta que en este mundo no sólo se escuche la palabra justicia, sino que en verdad justicia sea nuestra realidad".

Evan Alicia Arellano Orozco, menor lesionada de los pulmones no reconocida por el IMSS, también prometió a sus compañeros que no dejará que llegue el olvido.

"Me duele el alma, me duele la vida, me duele la ausencia, cada año sin ti, éramos compañeros y debían seguir a nuestro lado, tampoco estar con secuelas, si nosotros éramos niños niñas inocentes y nos hicieron daño fatal".

"Hoy nos reunimos como cada año para unir nuestras voces, esas voces que claman justicia por cada uno de ustedes que no debieron morir, 49 partieron al cielo, sus alas pudieron abrir, hoy toca reunirnos sus demás compañeros que la lucha prosigue, cada año sin ti, por ustedes los nuestros, por nosotros".

"Si la gente lo olvida, recordarles debemos los que en la vida quedamos, no podemos dejar de exigir justicia por todos los que estamos y los que se fueron".

"Justicia por esto, que jamás se vuelva a repetir, sólo queda brindarle las gracias a todos los que nunca han dejado nuestra mano caer, mi madre, mi padre, los abuelos y amigos y a la gente que clama justicia, justicia por ti, Justicia ABC, Ni Perdón ni olvido".

Dueños de Guardería ABC habrían huido al extranjero

Los dueños de la Guardería ABC, Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, penalmente responsables de homicidio y lesiones culposas. Sentenciados a 5 años 7 meses y 5 días de prisión cada uno, podrían haber abandonado el país.

Gabriel Alvarado Serrano, abogado y representante legal del colectivo de víctimas Manos Unidas por Nuestros Niños que está integrado por varias familias de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la guardería, comentó que las autoridades les han informado que ambas personas son buscadas a través de la Interpol.

Sin embargo, no se les ha mostrado la ficha roja, por lo que sostienen una duda razonable de que ya no se encuentran en México.