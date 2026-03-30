Jubilados de CFE rechazan reforma y piden respeto a pensiones

MÉRIDA, Yuc., marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de extrabajadores de la

Federal de Electricidad (CFE) en el sureste se manifestó este lunes a las afueras del Congreso del Estado para expresar su rechazo a la iniciativa conocida como "tope a pensiones doradas", al considerar que vulnera sus derechos laborales.

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Los inconformes exigieron que no se modifiquen ni limiten los ingresos que perciben, tras, ya que su principal preocupación es que la propuesta contemple, lo que, aseguraron, contraviene principios constitucionales., vocero del movimiento, advirtió que la medida pondría en riesgo lade cientos de familias que dependen de estas pensiones."Exigimos respeto a las condiciones bajo las cuales nos jubilamos. No se pueden cambiar lasde haber cumplido con nuestras", expresó durante la protesta.Los jubilados sostienen que sus percepciones derivan dedurante décadas, por lo que no deben ser sujetas a recortes.En ese sentido, hicieron un llamado a los diputados locales para quey eviten cualquier modificación que afecte elvigente.La movilización se desarrolló de forma pacífica mientras unabuscaba ser recibida por integrantes de lay Coordinación Política para entregar formalmente sus demandas. Entretanto, el acceso al recinto legislativo permaneció resguardado por personal de seguridad.Laaprobó una reforma para establecer un tope a las llamadas "pensiones doradas" del personal de confianza en organismos públicos, como parte de una política de contención del gasto. La medida fija un límite máximo demensuales, equivalente al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal.La iniciativa ha generado inconformidad entre jubilados, quienes han salido a manifestarse y cuestionan la legalidad de la reforma, particularmente por posiblesElse centra en el alcance real de la medida y su impacto en los, mientras ella defiende como un paso hacia la austeridad y una mayor equidad en el sistema de pensiones del país.