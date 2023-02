Jucopo atenderá resolución del TEPJF para elección de consejeros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL). - El pleno de la Cámara de Diputados se dio por enterado de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para modificar el proceso de elección de consejeras y consejeros electorales, y ordenó que sea la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el órgano que resuelva ese asunto.

Así lo ordenó el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, durante la sesión de este jueves.

"En votación económica se aprueba la resolución de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política por la que el Pleno de esta Soberanía se da por enterado de la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SUP-JDC 1479 y acumulado. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento y atención", puntualizó.

Al respecto, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, explicó que tras retomar las sesiones ordinarias en el pleno de la Cámara, se determinó turnarlo a la Jucopo, pero ello cumplimentó la sentencia de que fuese el pleno el órgano que eligiera la manera de cumplimentar con la orden del máximo tribunal electoral.

"No hay que olvidar que la sentencia del Tribunal fue al pleno de la Cámara de Diputados, no fue a la Junta; y hoy sesiona, hoy toma conocimiento. La sugerencia respetuosa que hizo la Junta de Coordinación Política a la Mesa Directiva es que lo turne a la Junta de Coordinación Política para que sea la Junta, con la representación y la legitimidad que tienen los coordinadores, la que elabore un proyecto de modificación a la convocatoria", indicó.

Mier Velazco recordó que, entre otras cosas, el Tribunal Electoral pidió modificar la convocatoria a fin de diferenciar entre quienes aspiren a ser consejeros y quienes aspiren a ser presidentes del Consejo, así como señalar expresamente la garantía de paridad.

En conferencia de prensa, indicó que se acatará la sentencia, pero falta determinar si esta saldrá por acuerdo de la mayoría.

"Falta determinar y en una revisión puntual jurídica, si esta convocatoria sale con mayoría amplia de todos los grupos parlamentarios", declaró.

Para ello, recordó que se invitó a los integrantes del Tribunal Electoral, a fin de reunirse con los coordinadores parlamentarios.

"Ya obtuvieron notificación, me informaba hace un momento el secretario técnico Omar Sánchez que ya tomaron conocimiento y que están a la espera de la respuesta para ver qué día tienen ellos disponibilidad. La invitación es que vengan y que estén en una reunión cerrada de trabajo con la Junta de Coordinación Política y de entendimiento también, porque así debe de ser, eso es la política", concluyó.