Jucopo avala 2 sesiones para este martes en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Con el voto a favor de Morena y el PVEM, así como el rechazo del PT, PRI, PAN, PRD y MC, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobaron convocar a dos sesiones del pleno este mismo martes; la primera para desahogar la reforma constitucional en materia electoral, que se prevé sea rechazada, y la segunda para desahogar el llamado plan B del Ejecutivo federal, del que se pretenden dispensar todos los trámites y someterlo a votación.

"El Secretario de Gobernación anunció que hoy habría dos sesiones, eso es un mal precedente, que desde la Segob se dicte la plana y se dicte la agenda de la Cámara de Diputados. La intención de Morena es dispensar los trámites, es un albazo, es un mal precedente, es peligrosísimo y por supuesto que no podemos acompañar eso", declaró el coordinador de MC, en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez.

En su oportunidad, Luis Espinoza Cházaro, denunció que el llamado Plan B no ha circulado y no lo conoce ni la oposición, ni siquiera los diputados de Morena y aliados.

"Es difícil votar a favor de un dictamen que no se conoce, y si no se conoce y no dan el tiempo de analizarlo, adelanto que vamos a votar en contra, no podemos acompañar algo que no conocemos por principio de lógica", declaró.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, declaró que originalmente iban a sesionar mañana miércoles para votar la reforma constitucional en materia electoral, y después el Plan B; sin embargo, argumentó que "ayer a solicitud de la coalición Va por México, me dijeron que ya tenían compromisos pactados para mañana, por lo que me pidieron atender la solicitud y darle celeridad".