Juez declara culpable a Google por daño moral contra abogado

Un juez de la Ciudad de México concluyó que Google es responsable de daño moral contra el abogado Ulrich Richter por permitir que un blog en el que se difundieron "fake news" sobre el litigante permanezca funcionando.

El juez Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó sentencia definitiva en el caso que Richter llevó a los tribunales mexicanos contra el gigante tecnológico Google y en el que sentó precedente de que los jueces nacionales pueden conocer asuntos contra empresas extranjeras aunque no tengan sus oficinas centrales en México.

En su sentencia, la juez Décimo Civil señaló que el blog creado por Alejandro Gutiérrez Torres, quien también fue condenado, difunde contenido en el que incluso se usurpa la identidad de algunas personas, lo que es ilegal.

Esto, a pesar de que las políticas de Google incluye límites en su contenido entre los que se encuentran suplantación de identidad.

Por ello, la juez consideró que Google incurrió en responsabilidad pues aunque no creó el blog en el que se difundieron afirmaciones falsas sobre Ulrich Richter, fue omiso en retirarlo de su plataforma pese a que el afectado realizó la solicitud desde 2015 por escrito y conforme a los lineamientos de la propia empresa.

"Tolerar y permitir la continuidad de la publicidad y divulgación ilícita a nivel mundial de los contenidos del blog ilícito en forma injustificada, resulta ilícita y no había justificación para mantenerla en la red", señala el resolutivo.

En el litigio, la juez también analizó si el contenido del blog estaba protegido por el derecho a la libertad de expresión.

"Los contenidos del blog ilícito rebasaran los parámetros constitucionales de estos derechos humanos, porque no son trabajos periodísticos propiamente, como tampoco información de interés público, pues fueron en contra de la moral y derecho de los actores", resolvió.

En consecuencia, Gutiérrez Torres y Google Inc., fueron declarados responsables de daño moral por la creación del blog y por la creación y permisión de que continúe difundiéndose, respectivamente.

Por ello, Google debe publicar en su página oficial la sentencia definitiva íntegra dictada por la juez civil.

Sin embargo, la empresa puede apelar el fallo, por lo que hasta que se declare que ha causado ejecutoria deberá dar cumplimiento a la resolución.