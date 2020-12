Juez deja libre a presunto agresor de perrita quemada con ácido

Gabriel "N", el presunto agresor de "Ela", una perrita que murió quemada por ácido, libró la formulación de imputación en la audiencia que se realizó en los juzgados adyacentes al penal de Atlacholoaya, porque la juez de control y juicio oral, Nancy Aguilar Tovar, consideró que en este caso se puede alcanzar un acuerdo de reparación del daño.

La defensora de animales, Vanessa Perbellini Soberanes, dijo que de acuerdo con los abogados de la propietaria del can, el presunto agresor no puede ser imputado ni encarcelado porque según el criterio del juez no es delito grave y en este caso existe una posible conciliación y posible acuerdo reparatorio. Por estos casos, Perbellini consideró reformar el artículo 327 del Código Penal para castigar con cárcel a quienes maltraten animales y sus actos no queden impunes.

El caso de Ela ocurrió en noviembre pasado en el municipio de Huitzilac, zona norte de Morelos. Ese día, Maru Díaz, la dueña de Ela, dijo que el animal no sobrevivió a las quemaduras producidas porque su vecino le arrojó ácido a través de una malla. Los dueños de Ela presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem).



Lo sentencian por matar a un perro

En otro caso la Fiscalía Oriente acreditó la responsabilidad de Mario "N" en los delitos de allanamiento de morada y actos de crueldad en contra de los animales, por lo que en procedimiento abreviado un Tribunal de Enjuiciamiento lo sentenció a seis meses de prisión y le fijó la cantidad de cinco mil pesos como reparación del daño. Los hechos ocurrieron en octubre de 2019 cuando Mario ingresó a un domicilio del municipio de Jonacatepec, para someter al perro, meterlo a una cisterna y provocarle la muerte.



Piden tipificar como delito crueldad animal

Con estos antecedentes, diputados locales de Morena y Partido Humanista promovieron tipificar como delito el maltrato y crueldad animal. La propuesta establece sanciones que van de los dos a cuatro años de cárcel y multas de mil 500 a tres mil unidades de medida y actualización. Alejandra Flores Espinoza, de Morena, dijo que la reforma propone sancionar cuando se suministre drogas al animal sin perseguir fines médicos o terapéuticos; practicar la vivisección sin contar con un bioterio debidamente establecido conforme a las leyes mexicanas; mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de salud, marcación e higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad; intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia; abandonar a cualquier animal de modo tal que quede desamparado o expuesto a riesgos que amenacen su integridad física o la de terceras personas.

También se castigarían los actos u omisiones carentes de un motivo razonable o legítimo y que tengan como consecuencia la muerte del animal, realizar actos públicos o privados de riñas de animales y cualquier acción o espectáculo en que se mate, hiera u hostilice a los animales, salvo el caso de los espectáculos debidamente autorizados de conformidad a la Ley Estatal de Fauna; ocasionar la muerte por cualquier medio a un animal, sin respetar las disposiciones normativas aplicables en los casos de rastros y lugares destinados al sacrificio de animales por cuestiones alimentarias, sanitarias o de otro tipo que se encuentre debidamente regulada en las Leyes Estatales; tener cópula o acto sexual con animales, de cualquier especie o sexo; entre otros.

En el país, sólo en 19 estados se encuentra tipificado el maltrato animal; estos son Coahuila, Puebla, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Querétaro, Yucatán, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Nuevo León.