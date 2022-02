Juez determina que Rosario Robles seguirá en prisión

El juez de Control del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó que el delito de uso indebido de funciones, por el que está procesada Rosario Robles, no ha prescrito, por lo que ella seguirá en prisión.

La audiencia comenzó una hora después de lo programado, debido a problemas técnicos con la conexión con el Cereso de Santa Martha Acatitla, en virtud que Robles Berlanga no quiso trasladarse al juzgado en el Reclusorio Sur. Ella no estuvo físicamente en la audiencia.

El Juez Villar Ceballos comenzó refiriendo los antecedentes de la ejecutoria y sus efectos.