Juez frena detención de esposa del exgobernador de NL

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal ordenó frenar, por ahora, la detención de Adalina Dávalos, esposa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco".

El juez Primero de Distrito en materia Penal en el estado de Nuevo León concedió una suspensión provisional a la exprimera dama de la entidad, quien tramitó un amparo conocido como "buscador".

En su amparo, la esposa de El Bronco reclamó la posible ejecución de una orden de aprehensión, detención, presentación y/o comparecencia en su contra, actos por los cuales le fue admitida la demanda.

"Se admite la demanda de garantías respecto de los actos no considerados como de tramitación urgente (orden de aprehensión, detención, presentación y/o comparecencia)", señaló el juez.

Asimismo, reclamó el "tormento mental y psicológico" pero contra ese acto no le ha sido admitida la demanda.

El juez celebrará la audiencia constitucional el próximo 27 de abril para definir si concederá o no el amparo.

Mientras que la audiencia incidental, en la que definirá si la suspensión que concedió debe permanecer vigente hasta que dicte sentencia de amparo, será celebrada el próximo 31 de marzo.