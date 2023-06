Juez invalida vinculación a proceso contra "El Contador"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso que se dictó en marzo de 2022 contra José Alfredo Cárdenas Martínez, alias "El Contador", sobrino del exlíder del Cártel del Golfo y de "Los Zetas", Osiel Cárdenas Guillén, por los delitos de tráfico de cocaína y de metanfetamina y portación de arma sin licencia.

Waldo Plata García, secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX, en funciones de juez, concedió un amparo a Cárdenas Martínez contra dicha medida que lo mantiene preso, para el efecto de que el juez que lleva el caso dicte en audiencia nueva resolución salvaguardando los principios rectores del sistema penal.

En la sentencia de amparo, Plata García afirmó que el juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Jesús Eduardo Vázquez, no violó formalidades esenciales del procedimiento penal al dictar el auto de vinculación.

No obstante, consideró aptos y suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) contra "El Contador" y desestimó las pruebas ofrecidas por la defensa, sin "el debido análisis del contenido de todos los datos y medios de prueba reseñados por los defensores particulares del imputado".

Determinó "incongruentes y lacónicos" los argumentos que el juez de control expuso para desechar testimoniales de las menores de edad que presenciaron la detención de José Alfredo Cárdenas Martínez en la colonia Cuauhtémoc en la capital del país.

Asimismo, señaló que el juez Jesús Eduardo Vázquez, no analizó debidamente la supuesta transgresión a los principios legales de la cadena de custodia respecto del vehículo que conducía el imputado, así como de los indicios localizados, además de que tampoco revisó debidamente un dictamen pericial.

"De ahí que se advierta que el juez responsable, no realizó el debido análisis del contenido de todos los datos y medios de prueba reseñados por los defensores particulares del imputado", concluyó.

"El Contador" también se amparó contra la legal detención y la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, mismo que le fue negado por Plata García.

Cárdenas Martínez fue detenido en febrero de este año cuando circulaba en un vehículo por calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Alias "El Contador" se disputaba el liderazgo del Cártel del Golfo con el grupo de Luis Alberto Blanco Flores, "El M28" o "Comandante Pelochas", de Río Bravo, Tamaulipas.

En alianza con Petronilo Moreno Flores, alias "Panilo Cárdenas Martínez mantenía un férreo enfrentamiento armado con Blanco Flores, quien a su vez tenía un pacto con el abatido Humberto Loza Méndez, "El Comandante Betito" o Betillo".