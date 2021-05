Juez niega al Consejo Nacional Agropecuario eliminar prohibiciones para maíz transgénico

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México negó al Consejo Nacional Agropecuario (CNA) la suspensión definitiva por la que pretendieron frenar el Decreto gubernamental que prohíbe el uso del glifosato y el maíz genéticamente modificado.

Ante esto, el CNA afirmó que lo más preocupante es "la incertidumbre que se genera a partir de interpretaciones radicales y alejadas de la ciencia", porque habrá severas afectaciones en la industria agroalimentaria, en la alimentación de las familias y puede haber aumentos de precios de los comestibles.

Consideró que si se malinterpreta el Decreto, que se publicó en diciembre de 2020, por el cual se pide a la Administración Pública Federal reducir paulatinamente el uso de esos dos productos se puede provocar "el aumento de precios de productos comestibles, además de la pérdida de producción del campo".

El Consejo reiteró que el glifosato, un herbicida que inhibe el crecimiento de hierbas que afectan los cultivos, no puede reemplazarse por otros productos, ya que los que existen en el mercado no tienen los mismos atributos.

Agregó que la autoridad europea encargada de la seguridad alimentaria y de la protección al medio ambiente realizó estudios que demuestran que el glifosato es seguro para la salud humana y el ambiente, mientras que en México hay interpretaciones del gobierno que no tienen investigaciones de respaldo.

Al prohibir la entrada de maíz genéticamente modificado, advirtió, habrá desabasto de alimentos humanos y pecuarios e ingredientes básicos para la cerveza, alimentos para animales, bebidas y medicamentos.